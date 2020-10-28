بالوثيقة ... /نينا/ تنشر السيرة الذاتية لامين بغداد الجديد علاء كاظم العماري

2020/10/28 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ السيرة الذاتية لامين بغداد الجديد علاء كاظم العماري ، المكلف من قبل رئيس الوزراء بدلا من امين بغداد السابق منهل الحبوبي الذي استقال لاسباب صحية "./انتهى9

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