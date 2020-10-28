الأردن : انخفاض العجز التجاري مع دول الأتحاد الأوروبي في 8 أشهر

2020/10/28 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/انخفض عجز الميزان التجاري للاردن مع دول الاتحاد الاوروبي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2020 الى 972ر1 مليار دولار، مقابل 394ر2 مليار للفترة نفسها من العام الماضي 2019.وحسب ارقام للاحصاءات الأردنية انخفضت قيمة صادرات المملكة لدول الإتحاد الأوروبي، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي الى 139 مليون دولار مقابل 145 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي 2019.كما انخفضت قيمة مستوردات الأردن من دول الاتحاد الاوروبي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي الى 224ر2 مليار دولار، مقابل 653ر2 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي 2019./انتهى

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