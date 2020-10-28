2020/10/28 | 12:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – دعا نائب غرفة تجارة بغداد حكمت الدقاق إلى “ضرورة تكاتف الجهود بهدف خلق بيئة جاذبة للجهود الاستثمارية الدولية التي تسهم في معالجة الكثير من المشاكل التي أربكت واقع الاقتصاد الوطني وتنهض بالقطاعات الإنتاجية وتحقق تنوعا بالموارد”.



وأضاف الدقاق أن “العراق يملك العديد من الثروات الطبيعية الموزعة بين مناطق البلاد المختلفة التي يمكنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرفة تجارة بغداد تدعو لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الدولية وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرفة تجارة بغداد تدعو لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الدولية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرفة تجارة بغداد تدعو لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).