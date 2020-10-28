تحذيرات من خطورة التوجه نحو طباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المالي

2020/10/28 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت اللجنة المالية النيابية، من خطورة التوجه نحو طباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المالي.

وأكدت اللجنة ان تأخر صرف الرواتب ليس من مسؤوليتها وليس له علاقة بقانون الاقتراض..



مشيرة الى ان هذا القانون لن يمضي بسهولة، لأن مديونية العراق بلغت أكثر من مئة وعشرين مليار دولار.

هذا وأعلنت اللجنة استضافة مسؤولين من وزير المالية وشخصيات من وزارة التخطيط تباعا في الأيام المقبلة للتباحث بشأن صرف رواتب الموظفين.

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