سائرون يعاقب النائب جواد الساعدي بالتجميد 3 أشهر ومنعه من زيارة المؤسسات الحكومية

2020/10/28 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تحالف سائرون، فرضه عقوبة على أحد نوابه في البرلمان، على خلفية تجاوزه اللفظي على مدير ومنتسبين في دائرة حكومية.

التحالف نشر وثيقة أكد فيها انه وجه عقوبة تجميد العمل السياسي لمدة ثلاثة أشهر، للنائب جواد حمدان الساعدي، إضافة الى منعه من زيارة أية مؤسسة حكومية، وتقديمه اعتذارا رسميا للدائرة التي قام بالتجاوز اللفظي على منتسبيها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر فيه الساعدي داخلا في مشادة كلامية مع مدير بلدية منطقة الحسينية في بغداد، ليتطور لاحقا الى انفعال النائب وقيامه بطرد مدير البلدية من المكتب.

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