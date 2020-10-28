2020/10/28 | 12:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال وزير المالية السعودي، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد بن عبدالله الجدعان، إن العام 2020م سيظل من أكثر الأعوام الحافلة بالتحديات في ذاكرة الشعوب والحكومات والأفراد والاقتصادات على السواء؛ لأن معظم دول العالم واجهت العديد من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير سعودي:أزمة كورونا الأشد منذ الكساد الكبير..وتجاوب المجتمع الدولي كان سريعاً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير سعودي:أزمة كورونا الأشد منذ الكساد الكبير..وتجاوب المجتمع الدولي كان سريعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).