التحالف العربي: حديث الكرد عن حملات التعريبب في كركوك مبالغ فيه

2020/10/28 | 12:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك..أكد المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك حاتم الطائي، الأربعاء، أن حديث الأحزاب الكردية عن وجود حملات تعريب كبيرة في كركوك مبالغ فيه.وقال الطائي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه” أثناء سيطرة الأحزاب الكردية على مدينة كركوك جرى تهجير الآلاف من المواطنين العرب من قراهم ومناطقهم ومزارعهم باستخدام طرق التهديد والإبعاد القسري”.وأضاف أنه “بعد أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017 عاد الكثير من تلك العوائل إلى مناطقهم وتحديدا في الدبس وداقوق وجنوب كركوك”.وأشار إلى أن”قضية الخلاف على الأراضي بين العرب والكرد تخل عن طريق القضاء، لا عن طريق التصريحات والتهديدات السياسية، التي لاتخدم السلم المجتمعي في كركوك إطلاقا”.وأوضح الطائي، أن “الإدارة الحالية في كركوك تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات، ولاتساند أو تدعم مكون على حساب مكون آخر”.انتهى/ 15 ع

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