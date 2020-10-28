2020/10/28 | 12:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب عضو مجلس النواب مقدام الجميلي اليوم الاربعاء ، بإلغاء مكاتب التصاريح الأمنية في جميع الوزارات والهيئات.

وقال الجميلي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، بعد مرور سنوات من القضاء على عصابات (داعش)الإرهابي بفضل بطولات القوات الأمنية والحشد الشعبي المقدس ولاستقرار في المحافظات المحررة ولما تشكله مكاتب التصاريح الأمنية في الوزارات من حلقة زائدة في تأخير معاملات الموظفين في دوائرهم واستلام مستحقاتهم وتاخير ترويج معاملات ترقياتهم.

وبين الجميلي انه وجه كتابا الى رئيس مجلس النواب لمخاطبة اللجنة القانونية لإصدار امر نيابي بإلغاء هذه المكاتب في جميع الوزارات والهيئات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجميلي يطالب بإلغاء مكاتب التصاريح الأمنية في الوزارات والهيئات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجميلي يطالب بإلغاء مكاتب التصاريح الأمنية في الوزارات والهيئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).