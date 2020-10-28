مشعان الجبوري: هذا الامر سيفقد الحلبوسي كرسي رئاسة مجلس النواب

2020/10/28 | 12:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال النائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري الجبوري في مقابلة تلفزيونية على قناة “anb”: تعرضت اغلب الكتل الى محاولات تقويض لأدوارها، والسيد الحلبوسي شاب عندما امتهنا السياسة كان صغيراً.وأكد الجبوري بان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لن يكمل دورته البرلمانية كرئيس لمجلس النواب إذا بقي في نهجه الإقصائي للقادة السنة.وأضاف: اذا أراد …

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