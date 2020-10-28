تعرف على موعد تجمع اسود الرافدين قبل معسكر الامارات

2020/10/28 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن المدير الاداري للمنتخب الوطني بكرة القدم، باسل كوركيس، عن موعد تجمع لاعبي اسود الرافدين قبل السفر والتوجه الى الإمارات.

وقال كوكريس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لاعبي المنتخب الوطني سيتجمعون في العاصمة بغداد في السادس من شهر تشرين الثاني المقبل بحسب طلب المدرب كاتانيتش”.

واوضح ان “وفد المنتخب الوطني، سيتوجه الى الامارات في السادس من الشهر ذاته على ان يقابل الاردن ودياً في الثامن من تشرين الثاني واوزباكستان في السابع عشر من ذات الشهر”.

يذكر ان هذا التجمع سيكون هو الاول للمنتخب الوطني بعد جائحة كورونا وايقاف الانشطة الرياضية.



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