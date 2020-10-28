2020/10/28 | 12:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: قائد قوات حفظ النظام يشرف على فتح الخلاني والشوارع المغلقة قرب ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: قائد قوات حفظ النظام يشرف على فتح الخلاني والشوارع المغلقة قرب ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).