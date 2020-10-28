البنگ المركزي يتيح عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية

2020/10/28 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌النور نيوز/ بغداظاكد البنك المركزي العراقي اعتماد المصارف المصدرة للبطاقات الالكترونية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني خدمة التحويلات المالية بين البطاقات الإلكترونية (من بطاقة الى أخرى) على أن لايتجاوز سقف التحويل للمرة الواحدة (400) الف دينار او ما يعادلها بالدولار الأمريكي .واضاف البنك ان حدود المبالغ المحولة خلال الشهر الواحد ستصل الى (2) مليون دينار …

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