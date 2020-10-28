الكاظمي يكلف علاء كاظم العماري بمهام أمين بغداد

2020/10/28 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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الى ذلك أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمرا ديوانيا على خلفية تقديم أمين بغداد منهل الحبوبي استقالته من منصبه.

وكشفت وثيقة موقعة من مدير مكتب رئيس الوزراء تبين موافقة الكاظمي على قبول استقالة منهل الحبوبي، وتكليف المهندس المعماري علاء كاظم العماري بمهام أمين بغداد، بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يذكر ان لأمين بغداد المعين خبرة لا تقل عن ثمان وعشرين سنة في مجال تخطيط المدن وإدارة المشاريع التصميمية المعمارية وتنفيذ ال

مشاريع في عدد من محافظات العراق.

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