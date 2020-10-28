الهنداوي: 230 حزبا بينها أحزاب جديدة تتنافس لخوض الانتخابات المقبلة

2020/10/28 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ان مئتين وثلاثين حزبا من بينها أحزاب جديدة، ستتنافس لخوض الانتخابات النيابية المقبلة

وكشف الهنداوي عن تقدم الجهود الحكومية لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إكمال استعداداتها لإنجاز انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة وحرة وتحترم مبادئ الدستور والمعايير الدولية.

وشدد الهنداوي على أهمية الدعم الدولي سواء في مجال التدريب والمتابعة أو في مجال مراقبة الانتخابات في جميع المراحل، بدءاً من تسجيل الناخبين بايومتريا وحتى المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية.

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