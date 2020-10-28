العراق: “تشكيك” بحجم المبالغ المطلوبة حكومياً للاقتراض… اللجان النيابية تحدد “مبلغاً كافياً”

2020/10/28 | 12:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، انها ستوافق على اقراض الحكومة 9 تريليونات دينار وليس 31 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر، إن وزارة المالية تحتاج إلى 9 تريليونات دينار، لتغطية العجز المالي خلال الأشهر القادمة.

وأضاف أن 31 تريليون دينار حجم العجز غير صحيح، موضحا أن اللجنة المالية ترفض منح هذا المبلغ للحكومة.

من جانبه قال عضو اللجنة جمال كوجر، اليوم الاربعاء، ان اجتماع الامس بشأن طلب الحكومة الاقتراض كان غير واضح لكون مبالغ الاقتراض غير محددة الصرف وهذا لم نقبل به, مشيرة الى ان الحكومة تحاول الضغط على البرلمان وتضعه بين نارين الا ان اللجنة ستستضيف اليوم وزير المالية وعدد من مسؤولي الوزارة لتحديد قانون العجز وجهات الصرف.

واضاف، ان اجتماع اللجنة المالية لم يحسم طلب الحكومة باقتراض جديد لكون عدم توضيح الحكومة جهة صرف المبالع، مبينا اللجنة ستعقد، اليوم، اجتماعا موسعا مع وزير المالية ومدير عام الموازنة ومحافظ البنك المركزي لغرض توضيح الأموال التي تطلبها الوزارة والى أي جهه سيتم صرفها”، معربا عن اعتقاده بأن “اللحنة سوف لن توافق على المبلغ الذي طلب من البرلمان المصادقة عليه”.

وأشار الى ان “وزارة المالية تحاول في كل مرة وضع مجلس النواب في موقف محرج وتضعه بين نارين القبول والرفض”.

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