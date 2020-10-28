الاتحاد الوطني: اتفاق سنجار سياسي وهدفه تحقيق مكاسب انتخابية لمصلحة هذه الجهة

2020/10/28 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى..أكد مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى غياث سورجي، الأربعاء، أن اتفاق سنجار المبرم بين بغداد وأربيل جاء من أجل مصلحة سياسية لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال سورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن”الحزب الديمقراطي الكردستاني يدرك أن أصوات أهالي سنجار تشكل الثقل الأكبر من عدد مقاعده في محافظة نينوى، وبالتالي يريد العودة للقضاء بأي شكل من الاشكال”.وأضاف أن “الاتفاق الأخير لاعلاقة له بالأوضاع الأمنية وإعادة الخدمات والعوائل النازحة لقضاء سنجار، وانما هو اتفاق سياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، لآن الديمقراطي بأن عدم عودته إلى سنجار تعني خسارة كبيرة في عدد مقاعدة بمحافظة نينوى”.



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