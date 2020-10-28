الاستخبارات تعلن ضبط منتج نفطي مخالف للضوابط في خمس محافظات

2020/10/28 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، ضبط سبعة صهاريج محملة بمنتج نفطي مخالف للضوابط في خمس محافظات.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "من خلال توجيهات وزير الداخلية المحترم بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته والحد من هذه الظاهرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة، من ضبط سبعة صهاريج وإلقاء القبض على سائقيها في محافظات (بغداد، البصرة، صلاح الدين، نينوى، وكركوك)".

وأضافت أن "نوع المخالفة كان عدم وجود أوراق رسمية بحمولة المنتج وتغير خط سير الحركة"، لافتة إلى أن "تم ضبط العجلات أصواليا مع سائقيها وتسليمهم الى مراكز شرطة النفط ضمن قواطع مسؤولية لكل محافظة".





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