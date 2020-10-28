2020/10/28 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمراً ديوانياً بتعيين علاء معن العماري أميناً للعاصمة بغداد خلفاً لمنهل الحبوبي الذي قدم استقالته لأسباب صحية.



وتنشر “وكالة الصحافة المستقلة” السيرة الذاتية لامين بغداد الجديد الذي صدر أمر تكليفه أمس الثلاثاء.



وقدم أمين بغداد منهل الحبوبي، استقالته من المنصب إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوثائق: إعفاء منهل الحبوبي وتكليف علاء العماري بمنصب امين بغداد وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوثائق: إعفاء منهل الحبوبي وتكليف علاء العماري بمنصب امين بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوثائق: إعفاء منهل الحبوبي وتكليف علاء العماري بمنصب امين بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).