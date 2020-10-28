فقدان الأدوية من الصيدليات يهدد صحة اللبنانيين.. و

2020/10/28 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتسعت أزمة الدواء في لبنان، الذي يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والمالية، إلى حد يهدد حياة المرضى، لاسيما الذين يعانون من أمراض مزمنة، بسبب فقدان بعض الأدوية الرئيسية في الصيدليات.

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