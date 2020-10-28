نواب المحافظة يحملون الجهات الأمنية مسؤولية الجريمة البشعة في قضاء المقدادية

2020/10/28 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل نواب عن محافظة ديالى الجهات الأمنية مسؤولية الجريمة البشعة في منطقة الخيلانية بقضاء المقدادية.

ودعا النواب، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الى متابعة الملف الأمني في محافظة ديالى ومحاسبة المقصرين، مشيرين الى ان بعض مناطق محافظة ديالى غير مستقرة أمنيا، وعلى الجهات الأمنية سد تلك المناطق عسكريا وعدم السماح لخلايا داعش الإرهابي من التمركز بها وإعادة نشاطها لاستهداف المواطنين الأبرياء.

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