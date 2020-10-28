رئيس برشلونة يتخذ قراراً قبل الرحيل

2020/10/28 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس نادي برشلونة المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو، ان النادي وافق على مقترح بالمشاركة في دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم في خطوة ستضمن المستقبل المادي للنادي.وقال بارتوميو بحسب تصريحات نقلتها “رويترز”، إنه “أستطيع أن أعلن بعض الأنباء الاستثنائية”.وأضاف أن “مجلس الإدارة وافق على متطلبات المشاركة في دوري السوبر الأوروبي في المستقبل وهو مشروع تدعمه الأندية الكبيرة في أوروبا”.وذكر تقرير لمحطة سكاي نيوز الأسبوع الماضي، أنه تم تخصيص 6 مليارات دولار لإطلاق المسابقة الجديدة بمشاركة 18 نادياً من بطولات الدوري الخمس الكبرى وبدعم من العملاقين ليفربول ومانشستر يونايتد.



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