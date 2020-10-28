2020/10/28 | 13:01 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 | 12:36 مساءً | عدد القراءات : 19

محافظ ديالى بشأن جريمة المقدادية: ضربة للأمن في المحافظة

أكد محافظ ديالى مثنى التميمي، الاربعاء، أن الجريمة التي وقعت بحق الشيخ فضاله و 5 من بني كعب على أيدي داعش بالمقدادية محاولة لزعزعة الأمن في المحافظة، مؤكدا أن القوات الأمنية ستقتص من الجناة.

وقال التميمي: " طلبنا عقد اجتماع مع القادة الأمنيين لإلقاء القبض على الجناة والاقتصاص منهم وإعادة الأمن للمحافظة".

واوضح التميمي أن" العصابات التكفيرية قامت بقتل أحد الشيوخ أثناء تواجده في احدى المناطق الزراعية في المقدادية حيث تختبىء جرذان داعش ومن ثم قامت بتفخيخ جثته وبعد العثور على الجثة من قبل ذويه انفجرت عليهم ما أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير منهم".

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