كاشفاً عن رقم جديد للاقتراض.. عضو بالمالية النيابية: قانون تمويل العجز سيعرض اليوم في البرلمان

2020/10/28 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، مناقشة قانون تمويل العجز المالي مع عدة جهات قبل تمريره داخل مجلس النواب، فيما أشار أن القانون سيعرض اليوم في البرلمان للمناقشة.

وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المالية النيابية ناقشت قانون تمويل العجز المالي مع المعنيين بوزارة المالية، وكذلك البنك المركزي"، مبيناً أن "القانون سيعرض اليوم للمناقشة داخل مجلس النواب أيضا".

وأضاف، أن "الكثير من فقرات القانون سيجري تعديلها إضافة إلى خفض قيمة المبلغ الذي طالبت الحكومة باقتراضه وضمنته في القانون"، مرجحا أن يصل إلى "10 تريليون بدلا من 41 تريليون".

وفي وقت سابق من اليوم، انطلق اجتماع اللجنة المالية النيابية، مع الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي والاتفاق على صيغة نهائية تفضي إلى تمريره في البرلمان.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن اجتماع اللجنة المالية النيابية مع الكادر المتقدم في وزارة المالية، انطلق صباح اليوم الأربعاء، بغية وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون تمويل العجز المالي

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، قد أوضح في تصريح متلفز، أن أهم سؤال سيُوجه إلى وزارة المالية، هو معرفة بيانات الانفاق الكلي.

ونشر مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، جدول أعمال جلسته الـ 17، الذي لم يتضمن فقرة التصويت على قانون "الاقتراض"، فيما تضمن استكمال الدوائر الانتخابية.

وتضمن جدول أعمال الجلسة الذي نشره البرلمان، وحصل عليها (بغداد اليوم)، إكمال الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات، و11 فقرة أخرى أبرزها التصويت على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.

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