أمنية التطبيعية: نادي القاسم لا يتحمل مسؤولية دخول الجمهور لمباراته مع نفط ميسان

2020/10/28 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد رئيس اللجنة الامنية بالهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي العميد طه عبد حلاته، الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، أن ماحدث في لقاء القاسم ونفط ميسان في لقاء الجولة الاولى بدوري الكرة الممتاز على ملعب الكفل المفترض للفريق الاول، أمر متوقع تم معالجته فورا والايعاز بعدم إقامة المباراة حتى مغادرة العدد القليل من الجمهور مدرجات الملعب.

وقال حلاته في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "المسؤول الامني للملعب أجرى اتصالا مباشراً معي وطلب الاجراءات اللازمة بعد دخول عدد من الجمهور الى ملعب المباراة، بينهم موظفون في الملعب وعدد من آخر من نفس المدينة (الكفل)".

وأضاف: "أبلغت المسؤول الامني للمباراة بإفراغ المدرجات فورا وعدم الايعاز لانطلاق اللقاء الا في حالة افراغ المدرجات حتى من موظفي الملعب، وبالفعل تم ذلك وخرج العدد القليل من الجمهور".

وبين أن "ما أثير من أن نادي القاسم سيتحمل مسؤولية ماحدث، فأنه أمر مستبعد ولا علاقة للأمر بجمهور أو نادي القاسم".

يشار الى ان اللقاء شهد تسجيل ستة أهداف تقاسمها الفريقان بالتعادل 3-3 ضمن منافسات ختام الجولة.

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