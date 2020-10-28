محافظ نينوى يؤكد ان جائحة كورونا تسببت بتأخر انجاز الجسور الجديدة داخل الموصل

2020/10/28 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اكد محافظ نينوى نجم الجبوري ان جائحة كورونا تسببت بتأخر انجاز العمل في الجسرين السادس والسابع .وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "الجائحة تسببب بعرقلة العمل في الجسرين مبينا ان هناك اجزاء مهمة من الجسرين كانت تستورد من خارج العراق ويتم الان تصنيعها في العاصمة بغداد،.واضاف انه من المؤمل انجاز اعمال الجسر ين مطلع السنة المقبلة "/انتهى

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