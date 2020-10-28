النائب الجميلي يطالب بإلغاء مكاتب التصاريح الأمنية في الوزارات والهيئات

2020/10/28 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ طالب عضو مجلس النواب الدكتور مقدام الجميلي بإلغاء مكاتب التصاريح الأمنية في الوزارات والهيئات.وقال الجميلي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه : بعد مرور سنوات من القضاء على عصابات (داعش)الإرهابي بفضل بطولات القوات الأمنية والحشد الشعبي المقدس واستقرار المحافظات المحررة ولما تشكله مكاتب التصاريح الأمنية في الوزارات من حلقة زائدة في تأخير معاملات الموظفين في دوائرهم واستلام مستحقاتهم وتاخير ترويج معاملات ترقياتهم لذا يجب الغائها "مشيرا الى انه وجه كتابا الى رئيس مجلس النواب لمخاطبة اللجنة القانونية لإصدار امر نيابي بإلغاء هذه المكاتب في جميع الوزارات والهيئات./انتهى9

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