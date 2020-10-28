الكعبي: داعش يصول ويجول في عدة مناطق من العراق

2020/10/28 | 13:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي، حسن كريم الكعبي، الأربعاء، 6 أشخاص قتلهم تنظيم داعش في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى يوم أمس، فيما اكد ان داع...

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