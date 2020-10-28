جريمة مروعة في ديالى واستنكار واسع لها من جميع الاطراف

2020/10/28 | 13:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد محافظ ديالى مثنى التميمي، الأربعاء، أن الجريمة التي وقعت بحق الشيخ فضاله و 5 من بني كعب على أيدي داعش بالمقدادية محاولة لزعزعة الأمن في المحافظة، مؤكدا أن القوات الأمنية ستقتص من الجناة.وقال التميمي، بحسب الوكالة الرسمية: “طلبنا عقد اجتماع مع القادة الأمنيين لإلقاء القبض على الجناة والاقتصاص منهم وإعادة الأمن للمحافظة”.واوضح …

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