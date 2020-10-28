2020/10/28 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن انهيار زراعة الفروالة في المحافظة رغم تحقيقها الاكتفاء الذاتي لثلاثة مواسم.وقال مدير ناحية جديدة الشط (30كم شمال غرب بعقوبة) حيدر جواد في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الفروالة من المحاصيل الزراعية التي نجحت تجربة زراعتها في جديدة الشط في مبادرة هي الاولى من نوعها في ديالى قبل سنوات ثم انتقلت الى بقية المناطق نظرا لغزارة الانتاج وتحقيق مردود اقتصادي جيد ووجود طلب متنامي في الاسواق”.واضاف جواد ،ان” جديدة الشط كانت مركز رئيسي لانتاج الفروالة ونجحت لثلاث مواسم متتالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتسويق جزء من الانتاج الى اسواق بغداد لكن زراعتها انهارت مع تدفق غير مسبوق للمستورد واغراق الاسواق بها ما ادى الى خسائر متراكمة دفعت الى انهيار زراعتها بالاضافة الى بروز بعض الافات الزراعية”.واشار جواد الى ان” زراعة الفروالة وفرت فرص عمل كثيرة للعاطلين وشكلت مصدر دخل جيد لمزارعين كثر نظرا للمردود المالي الجيد”، لافتا الى ان “الفروالة لوحدها يمكن ان تشكل قطاع اقتصادي مهم في ديالى وبقية المحافظات لو تم معالجة سلبيات الاستيراد ودعم المزارعين”.وأوضح جواد أن “ملايين الدولارات تنفق سنويا على استيراد الفروالة في حين ان الانتاج المحلي يضاهي الاجنبي بالجودة “.وكانت جديدة الشط اهم واكبر مناطق زراعة الفروالة في السنوات الاخيرة باعتبارها اول من نقلت تجربتها الى ديالى”.،انتهى/ 25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار زراعة الفراولة في ديالى رغم تحقيقها الاكتفاء الذاتي لثلاثة مواسم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار زراعة الفراولة في ديالى رغم تحقيقها الاكتفاء الذاتي لثلاثة مواسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).