2020/10/28 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_قبيلات اِنتشرتْ، خلال العقود الأخيرة، الرّموزُ المرتبطةُ بالثَّائر اللاتينيّ الأمميّ آرنستو تشي غيفارا (طاقيَّته الشَّهيرة «البيريه» وبالكيفيَّة الَّتي كان يلبسها بها، والنَّجمة الخماسيَّة، والملابس الكاكيَّة، واللحيَّة غير المحدَّدة الحوافّ)، لدى أوساط مختلفة في مختلف أنحاء العالم، سواء أكانوا فنَّانين مشهورين أم أفراداً مغمورين أم مقاتلين ثوريّين.



وفي هذا المناخ نفسه، أُنتِج فيلمٌ بعنوان «يوميّ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غيفارا كأيقونة.. هل هذا يلغي نموذجَه الثَّوريّ؟ - سعود قبيلات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غيفارا كأيقونة.. هل هذا يلغي نموذجَه الثَّوريّ؟ - سعود قبيلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).