لكي لاننسى - صبحي مبارك مال الله

2020/10/28 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله بعد مرورعام على الإنتفاضة، إستعاد شعبنا ذكريات تلك الأيام من لحظة إندلاعها إلى تطورها ضمن أجواء ثورية، حفزّت جماهير شعبنا إلى هبّة ثورية نحو التأييد والمشاركة فيها.



ولابدّ لنا أن نسلط الضوء على الفترة التي سبقت الإنتفاضة حيث كانت هناك سلسلة من الفعاليات والنشاطات الإحتجاجية والتظاهرات التي شملت محافظات الوسط والجنوب فضلاً عن بغداد مع تضامن بقية المحافظات .



ونتيجة لتراكم الأزمات بسبب النظام السياسي ......





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