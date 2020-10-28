معارف أم معلومات؟ - حسن مدن

2020/10/28 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن كثيراً ما تتردد كلمة الاتصال في خطاباتنا الثقافية والفكرية والإعلامية .



"نحن نعيش في عصر الاتصال" - هذه العبارة أصبحت بمثابة لازمة تستهل بها الدراسات والمقالات والتحليلات .



وأصبح للاتصال بريق يغشى العيون ولا يقاوم .



خريجو الثانوية العامة يفكرون أول ما يفكرون في دراسة الاتصال والمعلوماتية، في الصحافة الاقتصادية يدور الحديث عن سوق الاتصال .



لكن ما من مقولة ضبابية غائمة المعنى مثل مقولة الاتصال: ......





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