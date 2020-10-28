الكعبي: أطالب بتحقيقات عاجلة بجريمة المقدادية

2020/10/28 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، القيادات الأمنية الإسراع بإجراء تحقيق بالحادثة الغادرة التي أدت الى استشهاد الشيخ علي فضاله الكعبي وخمسة من أفراد عائلته على أيدي داعش الإرهابي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

ودعا الكعبي في بيان، إلى وجوب وضع خطة مُحكمة لتأمين المناطق المستهدفة من قبل الإرهاب، والبدء بتنفيذ حملات نوعية حازمة لملاحقة بقايا داعش الذي بات يصول ويجول دونما رادع قوي.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح الكعبي ان الشيخ الفضاله استشهد إثر تفخيخ جثته على أيدي عصابات داعش الإرهابية بحزام ناسف، في حادثة غادرة ومؤلمة استشهد فيها أيضا ولده وابن عمه واثنين من أحفاده.

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