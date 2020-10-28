2020/10/28 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس النواب الإيراني محمد رضا قاليباف، إصابته بفيروس كورونا.

وجاء الإعلان عبر تغريدة مقتضبة نشرها قاليباف على تويتر، وقال فيها، إن أحد زملائه أصيب بالعدوى، وان نتيجته هو أيضا والتي أعلنت منتصف الليل كانت إيجابية، مبينا انه يخضع حاليا للحجر الصحي وانه سيواصل أداء واجبات عمله من هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان الإيراني يعلن إصابته بعدوى فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان الإيراني يعلن إصابته بعدوى فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).