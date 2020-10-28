بالوثيقة.. مالية النيابية تقترح الاستغناء عن قانون الاقتراض بعد انتفاء الحاجة له

2020/10/28 | 13:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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