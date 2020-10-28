شيخ الزهر والسلطان العثماني الجديد - فالح مهدي

2020/10/28 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فالح_مهدي شيخ الأزهر والسلطان العثماني الجديد أدان السيد احمد الطيب شيخ الازهر جريمة قتل وقطع رأس المعلم الفرنسي واصفاً الجاني بالمتطرف.



لكنه كرر في بيانه دعوته لنبذ خطاب الكراهية والعنف ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، بل دعا الى ضرورة تبني تشريع عالمي يجّرم الإساءة للأديان ورموزها الدينية.



في حين قام السيد رجب أردوغان وعبر خطاب لمريده واتباعه بالتلفظ بعبارات مشينة لا تليق إلا بأولاد الشو ......





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