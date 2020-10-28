مؤسسة مام الانسانية تصل كرميان للمرة الرابعة

2020/10/28 | 13:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت مؤسسة مام الانسانية يوم الاربعاء، مساعدات طبية ضد فايروس كورونا في مناطق ادارة كرميان.

المساعدة هي الرابعة من نوعها الى مناطق كرميان منذ ظهور الفايروس في اقليم كوردستان.

وتعمل المؤسسة الفتية بمجال تطوير كوردستان بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والفكرية والسياسية، تحت شعار " السلام والتعايش.

ودشنت المؤسسة مهامها بحملة توعوية ضد كورونا كما قدمت مساعدات طبية وانسانية في كرميان اربيل دهوك زاخو، رانية، حلبجة، خانقين وغيرها.

PUKmedia خاص‌

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