'جريمة الخيلانية'.. الدفاع النيابية تدين ومحافظ ديالى يؤكد: سنقتص من الجناة

2020/10/28 | 13:45 - المصدر: NRT عربية

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محافظ ديالى مثنى التميمي

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال مييا إن آر تي

أدان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر، الأربعاء، الجريمة المرتكبة بحق شيخ أحد العشائر بمنطقة الخيلانية في قضاء المقدادية في ديالى، فيما أكد محافظ ديالى، مثنى التميمي، أن القوات الأمنية ستقتص من الجناة.

وقال آل حيدر، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 28 تشرين الأول 2020، "نستنكر ما حصل في ديالى من جريمة نكراء بحق أحد الشيوخ وذويه "، مبينا أن" هنالك خلايا نائمة في تلك المناطق يجب معالجتها بسرعة ".

من جانبه أكد محافظ ديالى مثنى التميمي، أن الجريمة التي وقعت بحق الشيخ فضاله و 5 من بني كعب على أيدي داعش بالمقدادية محاولة لزعزعة الأمن في المحافظة، مبينا أن القوات الأمنية ستقتص من الجناة.

وأضاف التميمي، "طلبنا عقد اجتماع مع القادة الأمنيين لإلقاء القبض على الجناة والاقتصاص منهم وإعادة الأمن للمحافظة"، موضحا أن" العصابات التكفيرية قامت بقتل أحد الشيوخ أثناء تواجده في احدى المناطق الزراعية في المقدادية حيث تختبىء جرذان داعش ومن ثم قامت بتفخيخ جثته وبعد العثور على الجثة من قبل ذويه انفجرت عليهم ما أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير منهم".

كما نعى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي،اليوم، مقتل الشيخ فضاله و 5 من بني كعب على أيدي داعش بالمقدادية، حيث جاء في بيان لمكتبه الإعلامي، أن"الكعبي نعى استشهاد الشيخ علي فضاله الكعبي شيخ عشائر البو همام بمحافظة ديالى، إثر تفخيخ جثته على أيدي عصابات داعش الإرهابي بحزام ناسف، في حادثة غادرة ومؤلمة في قضاء المقدادية استشهد فيها ولده وأبن عمه واثنين من أحفاده " .

وتابع البيان، أن" الكعبي وصف رحيل الشيخ فضاله بالخسارة الكبيرة لاسيما ان الشيخ الكعبي من الشيوخ الكبار، الذي قارع الإرهاب وكان خير عون للقوات الأمنية طيلة السنوات السابقة، مطالبا "الجهات والقيادات الأمنية العليا للإسراع بإجراء تحقيق بالحادثة الغادرة والبحث عن القتلة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

ر.إ

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