طلوبي يدعو الى فتح تحقيق سريع بجريمة المقدادية

2020/10/28 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

طالب عضو مجلس النواب صباح طلوبي، اليوم الأربعاء، الحكومة بالتدخل وإجراء تحقيق سريع بجريمة المقدادية.

وقال طلوبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجريمة التي وقعت بحق الشيخ فضاله و 5 من بني كعب على أيدي داعش بالمقدادية، هي ضعف بالاداء الأمني في المحافظة".

ودعا عضو مجلس النواب "القوات الأمنية بإداء واجبها وتكليفها بحماية العائلات وأبناء الشعب العراقي، فيما دعا الحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحقيق السريع لهذه الحادثة".

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر، استنكر الجريمة المرتكبة بحق شيخ أحد العشائر وذويه بقضاء المقدادية بديالى.

وقال ال حيدر، أن" هنالك خلايا نائمة في تلك المناطق يجب معالجتها بسرعة ".

فيما أكد محافظ ديالى مثنى التميمي أن "الجريمة التي وقعت بحق الشيخ فضاله و 5 من بني كعب على أيدي داعش بالمقدادية محاولة لزعزعة الأمن في المحافظة".

واضاف التميمي، "طلبنا عقد اجتماع مع القادة الأمنيين لإلقاء القبض على الجناة والاقتصاص منهم وإعادة الأمن للمحافظة".

وافاد، أن "العصابات التكفيرية قامت بقتل أحد الشيوخ أثناء تواجده في احدى المناطق الزراعية في المقدادية حيث تختبىء جرذان داعش ومن ثم قامت بتفخيخ جثته وبعد العثور على الجثة من قبل ذويه انفجرت عليهم ما أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير منهم".

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