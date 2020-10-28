’القمصان البيضاء’ في جولة احتجاجيّة جديدة.. مسيرة لطلبة جامعة القادسيّة (صور)

2020/10/28 | 13:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية - ناس

نظمت حشود من طلبة جامعة القادسية بمسيرة، الاربعاء، بمناسبة مرور عام على انطلاق احتجاجات تشرين، فيما تعهدوا بمواصلة تظاهرات "القمصان البيضاء" مع قرب انطلاق العام الدراسيّ الجديد.



وقالت التدريسية في جامعة القادسية الاء السعدي في حديث لـ"ناس" (28 تشرين الأول 2020)، إن "الطلبة قرروا إعادة تظاهراتهم والتواجد في ساحات المطالبة بالحقوق لمساندة ثورة اكتوبر واحياد ذكراها الأولى من خلال النزول ليومين اثنين من كل أسبوع"

وأضافت، أن "الطلبة جددوا مطالبتهم بسن قانون انتخابي وبدوائر متعددة لضمان حقوق ممن لاينتمون للاحزاب ومحاسبة من اراق دماء العراقيين من الشباب المتظاهر المطالب بوطن".

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