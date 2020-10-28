2020/10/28 | 13:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب اليوم الاربعاء ، حرص الوزارة على قبول الطلبة في الجامعات على وفق متطلبات طموحهم العلمي والتنافس الشفاف.

وقال الوزير لدى استقباله إحدى الطالبات المتفوقات من محافظة المثنى إن نتائج القبول المركزي تمثل ثمرة جهود الطلبة وعوائلهم مشيرا الى أن الوزارة ودوائرها المختصة تبذل جهود حثيثة لمراعاة طموح الطلبة ورغبتهم في الالتحاق في التخصصات المختلفة في ضوء التنافس الشفاف الذي يحدد معادلة اختيار الجامعات والكليات في القبول المركزي.

وأضاف أن ثمة حاجة في عدد من المحافظات العراقية الى تعزيز مساحة التخصصات العلمية فيها ولاسيما الطبية والهندسية لتحقيق ما تصوب اليها المؤسسات الجامعية في خدمة المجتمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يؤكد: حريصون على قبول الطلبة وفق طموحهم العلمي والتنافس الشفاف) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يؤكد: حريصون على قبول الطلبة وفق طموحهم العلمي والتنافس الشفاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).