بعد “نجاح عظيم” لسنوات… محصول عراقي “نادر” يواجه غزوة غير مسبوقة للمستورد: الاف العاطلين عن العمل الان

2020/10/28 | 13:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف مدير ناحية جديدة الشط حيدر جواد في ديالى، الاربعاء، عن انهيار زراعة الفروالة في المحافظة رغم تحقيقها الاكتفاء الذاتي لثلاثة مواسم.

وقال جواد، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان” الفروالة من المحاصيل الزراعية التي نجحت تجربة زراعتها في جديدة الشط في مبادرة هي الاولى من نوعها في ديالى قبل سنوات ثم انتقلت الى بقية المناطق نظرا لغزارة الانتاج وتحقيق مردود اقتصادي جيد ووجود طلب متنامي في الاسواق”.

واضاف جواد ،ان” جديدة الشط كانت مركز رئيسي لانتاج الفروالة ونجحت لثلاث مواسم متتالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتسويق جزء من الانتاج الى اسواق بغداد لكن زراعتها انهارت مع تدفق غير مسبوق للمستورد واغراق الاسواق بها ما ادى الى خسائر متراكمة دفعت الى انهيار زراعتها بالاضافة الى بروز بعض الافات الزراعية”.

واشار جواد الى ان” زراعة الفراولة وفرت فرص عمل كثيرة للعاطلين وشكلت مصدر دخل جيد لمزارعين كثر نظرا للمردود المالي الجيد”، لافتا الى ان “الفروالة لوحدها يمكن ان تشكل قطاع اقتصادي مهم في ديالى وبقية المحافظات لو تم معالجة سلبيات الاستيراد ودعم المزارعين”.

وأوضح جواد أن “ملايين الدولارات تنفق سنويا على استيراد الفروالة في حين ان الانتاج المحلي يضاهي الاجنبي بالجودة “.وكانت جديدة الشط اهم واكبر مناطق زراعة الفروالة في السنوات الاخيرة باعتبارها اول من نقلت تجربتها الى ديالى”.

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