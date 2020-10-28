اجرام بغداد تعتقل عدد من المتهمين والمطلوبين خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/10/28 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت مفارز مكافحة اجرام بغداد من القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وذكرت المكافحة في بيان ان “مكتب مكافحة اجرام المحمودية، تمكن من القاء القبض على متهم بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق.ع، بينما استطاع مكتب مكافحة اجرام المنصور من القاء القبض على متهم بجريمة قتل وفق المادة ٤١١ ق.ع”.

واضافت ان “مكتب مكافحة اجرام الشعب القبض على متهم ضبط بحوزته مواد مخدرة وتم توقيفه وفق المادة ٣٢ مخدرات ق.ع”.

وتابعت “نفذت مفارز مكافحة اجرام بغداد ١٣ أمر قبض بحق متهمين لقيامهم (بسرقة مبالغ مالية وحقائب نسائية ومحلات تجارية وتزوير هويات وصكوك ومطلوبين) ضمن أعمال مكاتب مكافحة اجرام (الكاظمية والحرية والاعظمية والغزالية والكرادة وبغداد الجديدة والمدائن وباب الشيخ والزهور والخضراء وابي غريب وحي العامل) وفق المواد ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٢٣٨ ، ٢٩٢ ، ٢٨٩ ، ٢٩٨ ق.ع، فضلا عن القاء القبض على ٤ متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام (القدس والحبيبية وحسينية المعامل والتاجي) وفق المادة ٤٤٦ ق.ع، هذا وتم ضبط 3 عجلات والقاء القبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات ضمن أعمال مكتب مكافحة اجرام النهروان ومكتبي مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة”.

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