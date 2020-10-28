دراسة: عدم ارتداء الشخص للكمامة مرتبط بصفاته الاجتماعية

2020/10/28 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى علماء في البرازيل دراسة استنتجوا من خلالها أن رفض بعض الأشخاص الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من كورونا مثل عدم ارتداء القناع مرتبط بسمات شخصية معادية للمجتمع.

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