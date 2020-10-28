2020/10/28 | 13:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قالت إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، إن أنقرة ستتخذ جميع الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة ردًا على الرسم الكاريكاتيري الذي نشرته صحيفة “شارلي إيبدو”، على صفحتها الأولى من عدد اليوم الأربعاء، للسخرية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وسخرت شارلي إيبدو من أردوغان، وذلك بظهوره في إحدى الرسوم الكاريكاتورية، وهو يرتدي ملابس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول إجراء لـ أنقرة بعد الرسم الساخر للرئيس التركي وكالة الصحافة المستقلة.

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