الاقتصاد المنهار في العراق يتحول إلى تهديد لأوبك

2020/10/28 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادمن مكتبه في الطابق الثالث بشرق بغداد ، يمكن لوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار رؤية المتظاهرين الصاخبين في الأسفل وهم يسيرون نحو ميدان التحرير ، القلب الرمزي للانتفاضة العراقية الأخيرة.

يوم الأحد ، تجمع الآلاف من العراقيين مرة أخرى وهم يحملون الأعلام الوطنية في الميدان ، عبر نهر دجلة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين ، حيث توجد سفارتها للولايات المتحدة.



كانت قائمة مظالمهم طويلة: سياسيون فاسدون ، وانقطاع يومي للتيار الكهربائي ، ومستشفيات متداعية ، وطرق متداعية ، ونقص في الوظائف.

قد يكون العراق ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم ، لكن اقتصاده ينهار بعد أن أدى جائحة فيروس كورونا إلى استنفاد الطلب العالمي على الطاقة وتسبب في انهيار الأسعار.



مالية الدولة رهيبة للغاية لدرجة أنها لا تستطيع دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية في الوقت المحدد ، مما يهدد بتكرار الاضطرابات التي أسقطت الحكومة العام الماضي وشهدت مقتل مئات المحتجين.

وقد خلق ذلك معضلة لعبد الجبار البالغ من العمر 46 عامًا ، وهو مهندس كيميائي ورجل نفط محترف ، وهو الآن عالق بين مطالب السكان الغاضبين والتعهدات التي تم تقديمها للحلفاء في أوبك.



يحاول كارتل منتجي النفط تعزيز السوق الهشة من خلال كبح الإمدادات ويحتاج المنتجين الرئيسيين مثل العراق للالتزام بالخط.



بالنسبة للعراق ، فإن تقييد الإمدادات يحمل تكلفة اقتصادية - وسياسية - هائلة.



لكن كسر الرتب محفوف بالمخاطر أيضًا: فقد يعني انخفاض الأسعار للجميع.

يريد بعض العراقيين من الحكومة أن تضعهم في المرتبة الأولى ببساطة عن طريق ضخ المزيد من النفط ، وهي خطوة يمكن أن تفكك اتفاقية الإنتاج التي تمت معايرتها بدقة ؛ إذا انتهك منتج مهم مثل العراق الاتفاقية ، فلن يكون هناك الكثير لمنع الشركات الصغيرة من فعل الشيء نفسه.

وقال زياد المستنصر ، 44 عاما ، مدرس في مدرسة ثانوية في بغداد بحسب وكالة بلومبيرغ "انتظرت أكثر من 45 يوما للحصول على راتبي الشهري".



كان ينبغي على الحكومة أن تهتم بمصالح البلاد عندما يتعلق الأمر بأوبك.



إذا كانت مثل هذه الصفقات تعني خسائر للبلد ، فلا يجب أن نذهب معها ".

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في نيسان بين العراق وأعضاء آخرين في أوبك + ، وهي مجموعة تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ودول مثل روسيا ، كان على بغداد أن تخفض إنتاجها اليومي بنحو مليون برميل - بقيمة 40 مليون دولار تقريبًا - إلى 3.6 مليون.

وكانت الفكرة أن خفض المعروض سيرفع أسعار الخام بما يكفي لتعويض الصادرات المفقودة.



في حين أن الأسعار تضاعفت أكثر من الضعف منذ إبرام الاتفاقية إلى 40 دولارًا للبرميل ، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 40٪ تقريبًا هذا العام ، وتقبع عند مستويات أقل بكثير مما يحتاجه العراق لتمويل ميزانيته.



الإيرادات الشهرية للحكومة ، البالغة 3 مليارات دولار ، هي أقل من نصف ما كانت عليه في العام الماضي.

ولقد انتهك العراق بالفعل حدود الإنتاج الخاصة به في عدة مناسبات وأثار غضب قادة أوبك + الفعليين ، المملكة العربية السعودية وروسيا.



الخطر بالنسبة لهم هو إذا بدأت بغداد في دفع المزيد من البراميل إلى السوق للحصول على كل دولار آخر تستطيع.

وقال المسؤولون العراقيون مرارًا وتكرارًا إنهم ملتزمون بالاتفاقية ، وأنهم يضخون في خط واحد وسيعوضون عن الإنتاج الزائد.



ولكن بعد الاختراقات السابقة ، يراقب المتداولون عن كثب إشارات على تجاوز الحد الأقصى مرة أخرى.

وقال طارق فضل الله ، الرئيس التنفيذي لوحدة نومورا أسيت مانجمنت الشرق الأوسط: "سيصبح من الصعب على أوبك + الحفاظ على الانضباط حيث تصبح البلدان ، وخاصة العراق ، أكثر يأسًا".

لقد شعرت جميع الدول في أوبك + بالصدمة بسبب انهيار النفط.



فقد الروبل الروسي ما يقرب من خُمس قيمته ، وضاعفت المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات لتعويض تضاؤل دخل النفط ، وتوفي أكثر من 60 شخصًا هذا الشهر خلال الاحتجاجات في نيجيريا.

لكن العراق ، حيث يمثل النفط كل الإيرادات الحكومية تقريبًا ، هو في أسوأ وضع تقريبًا.



سينكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 12٪ هذا العام ، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك بموجب حصة إنتاجية ، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

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