السيسي : سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة

2020/10/28 | 14:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمة المصرية والعربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين.



وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم في العطاء الإنساني الخالد، والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة […]

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