2020/10/28 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت منظمات المجتمع المدني ارتفاعا ملحوظا في عمالة الأطفال في إطار محاولاتها لتوفير بعض احتياجات أُسرهم التي ينخر الفقر في عظامها.

ورصدت مفوضية حقوق الإنسان ارتفاعا ملحوظا لنسبة عمالة الأطفال في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، وأكد عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، أن توقف الأعمال وعدم وجود مصادر للمعيشة وتردي الوضع الاقتصادي وخصوصا للعائلات الفقيرة، كلها عوامل اضطرت العديد من الأطفال إلى العمل مع وجود مخاطر تهدد حياتهم بسبب الجائحة والأحوال الجوية، علما أن أغلب أعمار الأطفال تتراوح بين السادسة والثانية عشرة عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الإنسان: ارتفاع ملحوظ بنسبة عمالة الأطفال في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الإنسان: ارتفاع ملحوظ بنسبة عمالة الأطفال في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).