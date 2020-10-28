الحكيم يدعو الحكومة النظر بجدية في موضوعة الامن الانتخابي

2020/10/28 | 14:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم اليوم الاربعاء ، “الحكومة الى النظر بجدية في موضوعة الامن الانتخابي وخلق مناخ صحي لممارسة انتخابية يراد لها ان تحمل راية الاصلاح والتغيير وتحقيق التطلعات”.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي بمناسبة المولد النبوي ، ” تمكن مجلس النواب الموقر من حسم الجزء الاكبر من قانون الانتخابات باعتماد الدوائر المتعددة وفوز الاعلى فالاعلى وندعو في هذه المناسبة مجلس النواب الى استكمال القانون والتصويت على فقرة الدوائر في محافظة كركوك فالنجاح في هذه المحافظة يمثل مؤشرا ايجابيا للنجاح في عموم العراق.

واشار الى ان” الانتخابات المبكرة كما عبرت المرجعية العليا وسيلة وليست غاية لتحقيق الاصلاح الذي خرج لاجله حراك تشرين ودعمه غالبية الشعب العراقي وايدته المرجعية العليا، فالانتخابات التي يطالب بها شعبنا ونطالب بها انتخابات حرة ونزيهة يكفل فيها التنافس الشريف والركون الى قناعات الناخب فالعراقي اليوم اكثر وعيا وادراكا لطبيعة الممارسة الانتخابية وتأثيرها السلبي او الايجابي على مصيره ومستقبله .

ودعا الحكيم ” الحكومة الى النظر بجدية في موضوعة الامن الانتخابي وخلق مناخ صحي لممارسة انتخابية يراد لها ان تحمل راية الاصلاح والتغيير وتحقيق التطلعات ونقول للمؤسسات الامنية والحكومية ان الامن الانتخابي ملف مختلف تماما عن عناوين الامن الاخرى كمواجهة الارهاب وباقي التحديات.

واضاف ” نجدد دعوتنا للعقد الاجتماعي الجديد ونعرب عن سعادتنا بالجدل الدائر حول هذالموضوع وشبه الاتفاق على اننا امام مرحلة الانسداد السياسي التي تحتاج الى تقليل الضغط والتفكير خارج الصندوق ، موضحا ان” النجاح في صياغة العقد الاجتماعي يعني نجاحا للمستقبل والاجيال القادمة فكما ان العقد الحالي اسس للدولة العراقية الحديثة وازال مخاوف المكونات نعتقد ان العقد الجديد سيمثل ضمانة للدولة العراقية وخلاصها من التدافع السياسي الذي عطّل مسارات التنمية في البلاد .

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