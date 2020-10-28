2020/10/28 | 14:03 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 | 01:49 مساءً | عدد القراءات : 18

هوزان الشمري تطالب الكاظمي بوضع حد لمجازر داعش في ديالى

بغداد/..طالبت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى هوازن الشمري، القائد العام للقوات المسلحة بوضع حد لهجمات ومجازر داعش في المحافظة.

وقالت الشمري، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، "اننا نعزي قبيلة بني كعب بفقدانها كوكبة من الشهداء على يد عصابات داعش الارهابية بقضاء المقدادية يوم أمس".

وأضافت أن "تحركات خلايا داعش تنشط بشكل ملحوظ في مناطق ديالى، واصبح الارهابيون يرتكبون مجارز بحق الابرياء بين الحين والاخر، اخرها قرب خانقين قبل ايام وفي الخيلانية بالمقدادية يوم أمس".

واكدت الشمري، "إننا نطالب القائد العام للقوات المسلحة بضرورة العمل على وضع حد لخلايا داعش والقضاء عليها في مناطق ديالى لايقاف المجازر التي ترتكبها بحق المواطنين".انتهى4

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